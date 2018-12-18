Son Dakika Haberleri: Bozkır'da Okul Servislerinde Kış Denetimi

Bozkır'da Okul Servislerinde Kış Denetimi

3 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren okul servislerinde, kış denetimi gerçekleştirildi.

Bozkır'da Okul Servislerinde Kış Denetimi, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren okul servislerinde, kış denetimi gerçekleştirildi.

İlçedeki okul servisleri, Bozkır İlçe Jandarma ile İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekiplerinin işbirliğiyle kış denetiminden geçirildi.

Denetlemede ekipler sürücülere kış şartlarında uymaları gereken kuralları hatırlattı.

Denetimin ardından Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren servis şoförlerinin kış şartlarına hazır oldukları bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:04 Kaynak: AA

Jandarma, Konya, Bozkır, Güncel
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