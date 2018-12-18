Bozkır'da Okul Servislerinde Kış Denetimi
3 saat önce
Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren okul servislerinde, kış denetimi gerçekleştirildi.
Konya
'nın Bozkır
ilçesinde faaliyet gösteren okul servislerinde, kış denetimi gerçekleştirildi.
İlçedeki okul servisleri, Bozkır İlçe Jandarma
ile İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekiplerinin işbirliğiyle kış denetiminden geçirildi.
Denetlemede ekipler sürücülere kış şartlarında uymaları gereken kuralları hatırlattı.
Denetimin ardından Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren servis şoförlerinin kış şartlarına hazır oldukları bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:04 Kaynak: AA
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