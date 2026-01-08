Bozüyük'e 24 Sınıflı Yeni İlkokul - Son Dakika
Bozüyük'e 24 Sınıflı Yeni İlkokul

Bozüyük\'e 24 Sınıflı Yeni İlkokul
08.01.2026 12:57
Bozüyük'te yapımı başlayacak yeni ilkokul, 450 günde tamamlanarak eğitim hizmeti verecek.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine 24 sınıflı yeni ilkokul kazandırılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan 24 sınıflı yeni ilkokulun, 450 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Modern mimarisi ve fiziki imkanlarıyla dikkat çekmesi beklenen okulun, bölgedeki eğitim altyapısını önemli ölçüde güçlendirmesi hedefleniyor.

"Çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına imkan sağlayacak"

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın daha nitelikli şartlarda eğitim almasını amaçlayan proje kapsamında inşa edilecek ilkokul; öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak şekilde planlandı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli ortamlarda yürütülmesine imkan sağlayacak olan okulun, öğretmenler ve veliler için de önemli bir kazanım olacak. Modern mimarisi ve donanımıyla Bozüyük'ümüze kazandırılacak bu okul, çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına imkan sağlayacak. Eğitim altyapımızı güçlendirmeye ve geleceğimiz olan evlatlarımız için daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bozüyük'e 24 Sınıflı Yeni İlkokul

SON DAKİKA: Bozüyük'e 24 Sınıflı Yeni İlkokul - Son Dakika
