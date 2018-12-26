Son Dakika Haberleri: Brezilya'dan Gelen Yolcunun Valizinden 2 Kilo Kokain Çıktı

Brezilya'dan Gelen Yolcunun Valizinden 2 Kilo Kokain Çıktı

1 saat önce

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Venezuela uyruklu bir şahsın valizinden 2 kilo 450 gram kokain çıktı.

Brezilya'dan Gelen Yolcunun Valizinden 2 Kilo Kokain Çıktı, System.String[]
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Venezuela uyruklu bir şahsın valizinden 2 kilo 450 gram kokain çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Narkotik Grubu görevlilerince 18 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'nda Venezuela uyruklu F.Y.R.M. (39) isimli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen F.Y.R.M.'ye ait valizde yapılan aramalarda; valizin alt ve üst kısımlarına zulalanmış vaziyette 2 kilo 450 gram kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

Venezuela, İstanbul Atatürk Havalimanı, Brezilya, 3. Sayfa
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