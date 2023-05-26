BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi. Mesajda, "Kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak" ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN MESAJI YASAKLANDI

Kılıçdaroğlu'nun mesajının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dikkat çeken bir karar aldı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu imzasıyla GSM operatörlerine yazı gönderildi. " SMS, MMS, aramalara yönelik önemli uyarı" başlıklı, acil notuyla gönderilen yazıda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 15 Mart 2023 tarihli kararında yer alan, "Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu" hükmüne atıf yapıldı.

"YETKİLENDİRME İPTALİ YAPILIR"

Yazıda GSM operatörlerinin mevzuata harfiyen uyması istenildi. Kurallara uyulmaması halinde GSM operatörlerinin yetkilerinin iptal edileceği belirtilerek, "Şirketinizce ilgili mevzuata aykırı bir SMS gönderiminin yapıldığı veya arama yaptırıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirme iptali dahil kurumumuzca gerekli tüm işlemlerin yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

"KREDİ KARTI BORCUNUZUN FAİZİ SİLİNECEK"

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği mesajda şu ifadeler yer almıştı: "Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin."