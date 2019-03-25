Bu İş Yerinde Başka Masanın Hesabını Ödemek Yasak

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Mehmet Özhaseki, Can Pazarı Yaşanan Olayı Bu Sözlerle Yorumladı: Ufak Tefek Arızalar Olur

İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller