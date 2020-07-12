Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor - Son Dakika

Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor

Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor Asya'nın en batı noktasında yer alan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne gelen turistlere, köy muhtarlığınca hazırlanmış sertifika veriliyor.

Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor

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ÇANAKKALE - Asya'nın en batı noktasında yer alan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne gelen turistlere, köy muhtarlığınca hazırlanmış sertifika veriliyor.

Antik çağlarda "Lekton" olarak bilinen Babakale köyüne gelen turistlere, köy muhtarlığınca köyün tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları için sertifika veriliyor. Babakale, alan 300 yıllık kalesi, tarihi bıçak ustaları, taş evleri, plajıyla ve seramikçileri ile son yıllarda turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Köye ziyaret eden turist sayısında yaşanan artış sebebiyle mutlu olduklarını ifade eden Babakale Muhtarı Bekir Vargün, farklı turizm projeleriyle köyün değerinin arttığını söyledi. Köye gelen turistlere sertifika verilmesi fikrinin ortaya çıkmasından bahseden Vargün, "Muhtarlık olarak iz, köye gelen misafirlerimize ne hediye edebiliriz diye düşündük. Bu fikir ortaya çıktı. Burası Osmanlı'nın son kalesinin bulunduğu yer. Köyümüz turistik bir köy. Çok fazla bir giden-gelen oluyor. Bu gelen vatandaşlarımıza köyümüze geldiklerinden dolayı bir belge vermek istedik. Bu sertifikada karar kıldık. Bu sertifika hoş geldin sertifikası. Babakale Kalesi ziyareti öncesinde veriyoruz. bundan dolayı da misafirlerimiz çok memnun oluyorlar" dedi.

" Türkiye'de il ve tek bir uygulama"

Babakale köyünü ziyaret eden misafirlerimize verdiğimiz sertifika uygulamasının Türkiye'de ilk ve tek bir uygulama olduğunu söyleyen Vargün, "Bu uygulama Türkiye'de bir ilk. 5 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Hatta biraz araştırma yaptık. Dünya'da sadece bir tek Portekiz üzerinde bu uygulamanın verildiği öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. bu uygulamadan köylümüzden memnun, misafirlerimiz de memnun. İnşallah daha iyisini ve güzelini ileriki yıllarda yapmak için uğraşacağız" dedi.

Babakale köyü ziyaretçilerine verilen sertifikada şu cümleler yer alıyor: "Bu sertifika Babakale'yi ziyaret ettiği için verilmiştir. Kendisi gelişiyle bizleri onurlandırdı; sevgi getirdi. Burası, Asya'nın ve Türkiye'nin en batı noktasıdır. Burada toprak biter ve insanı tarihsel masallar ülkesine götüren, denizler güzeli Ege başlar. 'Asya'nın Ucundaki Fener' sevgi ve dostluk ışıklarını tüm dünyaya göndermektedir. Konuğumuz ve biz birbirimizi hiç unutmayacağız. Gittiği her yerde onunla selamlar yolluyor ve herkesi sevgiyle Babakale'ye çağırıyoruz"

Çanakkale, Babakale, Ayvacık, Asya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor - Son Dakika
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