BUDO'dan 4 Sefer İptali

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.