Son Dakika Haberleri: Bugün Demokrasi ve Halk Şöleni Günü"

Bugün Demokrasi ve Halk Şöleni Günü"

2 saat önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, "Bugün demokrasi ve halk şöleni günü. Halkımız öyle bir karar verecek ki bu kararla 5 yıl hizmet alacak.

Bugün Demokrasi ve Halk Şöleni Günü
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, "Bugün demokrasi ve halk şöleni günü. Halkımız öyle bir karar verecek ki bu kararla 5 yıl hizmet alacak." dedi.

Sekmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla eşi Gülay ile oyunu kullanmak için Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlköğretim Okuluna geldi.

Okuldaki 1186 numaralı sandıkta eşi ile oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Sekmen, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sekmen, demokrasinin seçimle kaim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Demokrasi eğer seçim varsa mana ifade ediyor. Bugün demokrasi ve halk şöleni günü. Halkımız öyle bir karar verecek ki bu kararla 5 yıl hizmet alacak. Kazanan Ahmet, Mehmet değil, kazanan halkın kendisi olacak. Allah ülkemizi ve milletimizi daim kılsın."

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de Palandöken ilçesi Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası İlk ve Ortaokulundaki 1311 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:46 Kaynak: AA

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