Son Dakika Haberleri: Buhar Kazanı Borusunun Patlamasıyla Ağır Yaralanan Şenay Kurtarılamadı

Buhar Kazanı Borusunun Patlamasıyla Ağır Yaralanan Şenay Kurtarılamadı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, işçi olarak çalıştığı tekstil fabrikasındaki buhar kazanı borusunun patlaması sonucu ağır yaralanan Şenay Dinç (33), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Buhar Kazanı Borusunun Patlamasıyla Ağır Yaralanan Şenay Kurtarılamadı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, işçi olarak çalıştığı tekstil fabrikasındaki buhar kazanı borusunun patlaması sonucu ağır yaralanan Şenay Dinç (33), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Velimeşe Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Dinç, buhar kazanı borusunun patlaması sonucu ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, genç kadını ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Dinç, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli'deki Derince Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dinç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şenay Dinç'in cenazesi, ailesi bireylerince alınıp, götürüldüğü memleketi Edirne Uzunköprü'de toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:12 Kaynak: DHA

Ergene, İşçi, Tekirdağ, 3. Sayfa
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