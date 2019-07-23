Buharkent'te OSB yükseliyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 17 yıllık OSB hasreti son buluyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 17 yıllık OSB hasreti son buluyor. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin 842 dönüm arazi üzerine kurulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Buharkent Organize Sanayi Bölgesi en büyük hizmet ve projemizdir" dedi.



Buharkent tarihinin en büyük yatırımları arasında yer alan Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin hızla yükseldiğini ifade eden Başkan Erol; "Buharkent Belediye Başkanlığı olarak Buharkent OSB Müteşebbis heyetine dahil olduk ve 5 yıldır yönetimsiz olan Buharkent OSB yönetim kurulunu 2014 yılında yeniden oluşturarak sorumluluğu üzerimize aldık. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Belediye Başkanı olarak seçildim. İlçemiz ortakçı mahallesi Taşbuzağı mevkiinde bulunan 842 bin metrekare alana sahiptir. Kamulaştırmalar tamamlanmak üzere olup 2019 yılında alt yapı çalışmaları ardından faaliyete geçecektir" dedi.



"OSB'miz Denizlili yatırımcıların gözdesi oldu"



Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin Denizlili yatırımcıların gözdesi haline geldiğini ifade eden Başkan Erol, "OSB'de birçok firmaya yer tahsisi yapılmış. Yatırımcımız bir kablo firmasına ilk inşaat ruhsatı düzenlenmiş olup inşaatın temeli atılmış ve bina hızla tamamlanmaktadır. 2002 yılında kurularak tüzel kişilik kazanan ve imar planı hazırlanmış olan ancak 2009 yılından itibaren de yönetimsiz bırakılan Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde, yatırıma yönelik bir ilerleme kaydedilememiştir. Bu haliyle Bakanlık tarafından da tasfiyesi gündeme getirilmiş olan Buharkent Organize Sanayi Bölgesinin faal hale getirilmesi ve yatırımcıya sunulması amacıyla hukuki işlemler tamamlandıktan sonra 2015 yılında Yönetim Kurulu oluşturulmuştur ve Buharkent Belediye Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendik. Bu aşamadan sonra da yoğun bir şekilde tanıtım faaliyetine başladık ve bunun sonucu olarak Buharkent Organize Sanayi Bölgesi yatırımcının ilgi odağı haline gelmiştir" diye konuştu.



"İmar planı revizyon çalışmalarında son aşamaya gelindi"



Yönetim Kurulunun yeniden oluşması ile gelen arsa tahsis taleplerini de dikkate alarak kamulaştırma ve imar planı revizyon çalışmalarına hemen başlandığını belirten Başkan Erol, "İmar planı revizyonu çalışmalarına göre Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde 648 bin 310 metrekarelik alanda 34 adet sanayi parseli oluşmuş, bu alanın tamamı talep edilmiş ve hatta bunun üzerinde 300 bin metrekarelik daha arsa tahsis talebi alınmıştır. Şu an imar planı revizyonu çalışması son aşamaya gelmiştir ve kamulaştırmayla ilgili birkaç parsele ilişkin yargı sürecinin bitmesi beklenmektedir. Kamulaştırmanın sona ermesiyle parselizasyon işlemleri yapılıp, sanayi parselleri talepte bulunan sanayicilere tahsis edilecektir. Bu şekilde 2019 yılının ikinci yarısında yatırımcılar inşaatlara başlayacaktır. Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde, metal, ağaç, inşaat, gıda ve tarım ürünleri ve tekstil sektörlerinin temsilcileri yer alacaktır. Türkiye ihracatında ilk 100'de yer alan önemli bir yatırımcı olan Seval Kablo Aydın ihracat ve istihdam rakamlarına önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. İlçenin Büyük ve gelişmiş sanayi tesislerini içinde barındıran Denizli İline 30 km mesafede olması, Devlet Karayolu güzergahı üzerinde bulunması, karayolu ve demiryolu ulaşım imkanlarının oluşu, yetişmiş iş gücü imkanlarının fazla olması, diğer OSB'lere göre yatırım maliyetlerinin -özellikle arsa bedeli- oldukça düşük olması yatırımı cazip kılan unsurlar olarak yatırımcılarımıza büyük avantajlar sağlaması noktasında oldukça isabetli olacaktır. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi en büyük hizmet ve projemizdir. İşçi çalışmaya ve üretim başladığında herkes önemini ve Buharkent'e katkısını daha iyi anlayacak. Buharkent OSB'sini sahipsiz bırakanlar ve kapanma noktasına getirenler izlemeye devam etsinler" diyerek sözlerini noktaladı. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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