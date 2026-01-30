Buldan Ziraat Odası'ndan Destekler - Son Dakika
Ekonomi

Buldan Ziraat Odası'ndan Destekler

30.01.2026 11:35
Buldan Ziraat Odası, çiftçilere gübre makinesi ve masa temin ederek tarımsal üretimi destekliyor.

Buldan Ziraat Odası, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin yaşam şartlarını iyileştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, tarımsal üretimin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda desteklerin devam ettiğini ifade etti.

Başkan Al, Yenicekent Mahallesi'ne gübre gömme makinesi kazandırdıklarını belirterek, "Bizler tarımsal üretimin ülkemizin kalkınmasındaki öneminin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla mahallelerimizdeki çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda Yenicekent Mahallemize gübre gömme makinası kazandırdık. " dedi.

Ayrıca Mahmudiye, Doğan, Bölmekaya, Kırandamı, Bozalan ve Dımbazlar mahallelerine sosyal yaşamlarında kullanmaları amacıyla masa teslim ettiklerini kaydeden Al, "Çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, bereketli günler dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Son Dakika

