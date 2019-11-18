Bulgar-Türk İşadamları Derneği'nden Kazım Kurt'a ziyaret

Eskişehir Rumelili İş İnsanları Derneği'nin (ERİAD) misafiri olarak Eskişehir'e gelen Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.



Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, BULTİŞ Başkanı Donka Koleva, Yönetim Kurulu Üyeleri ile ERİAD Başkanı İbrahim Durgut katıldı. Ziyarette, Koleva ve Başkan Kurt, iki ülke arasındaki bağlar üzerine sohbet etti.



Ziyarette konuşan ERİAD Başkanı İbrahim Durgut, Bulgar-Türk İşadamları Derneği'nin Eskişehir'de bir dizi temaslarda bulunduğunu söyledi. Odunpazarı Belediyesi ile ilişkilerin geliştirilmesi için Başkan Kazım Kurt ile bir araya geldiklerini kaydeden Durgut, Başkan Kurt'a misafirperverliği için teşekkür etti.



"Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"



Eskişehir'de oldukları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade eden BULTİŞ Başkanı Donka Koleva, "Burada çok güzel karşılandık, kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Odunpazarı çok güzel bir kent. Özellikle tarihi evlerin olduğu Odunpazarı Tarihi Bölge'den çok etkilendik. Başkanımız Kazım Kurt ile tanışarak ve çalışmalarını görmek istedik. Çok güzel bir kentiniz var. Umarım birlikteliklerimiz devam eder ve birlikte iyi işler yaparız" şeklinde konuştu.



"Birlikte, dostça güzel işler yapacağımıza inanıyorum"



BULTİŞ Başkanı Donka Koleva ve Yönetim Kurulu üyelerine, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, "Bulgaristan bizim sınır komşumuz, komşularımızı Eskişehir'de ağırlamak bizleri mutlu etti. Eskişehir'de çok sayıda Bulgaristan göçmeni vatandaşımız var. O açıdan iki toplumun birbirinden ayrılması söz konusu değil. Birlikte, dostça güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR