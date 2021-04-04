Bulgaristan sandık başında: Ülke tarihinin en maliyetli seçimi - Son Dakika

Bulgaristan sandık başında: Ülke tarihinin en maliyetli seçimi

04.04.2021 15:12
Bulgaristan sandık başında: Ülke tarihinin en maliyetli seçimi, System.String[]

Bulgaristan'da 32 önce demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen seçim, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 07.00'de başladı.

Bulgaristan'da 32 önce demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen seçim, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 07.00'de başladı.Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, seçimin 720 milyon TL ile en maliyetli seçim olduğunu ifade etti.

Bulgaristan'da kayıtlı 6,35 milyon seçmen, ülkenin 45. Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında. Ülkede 11. kez düzenlenen seçim, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 07.00'de başladı. Seçimlerde 6 bin 895 milletvekili adayı, meclise girmek için yarışıyor.

HASTANELERİN KOVİD-19 ÜNİTESİNE SANDIK KURULDU

Ülke genelinde seçimlerde salgın nedeniyle 88 hastanenin Kovid-19 bölümünde kalan vatandaşlar için oy verme işlemini gerçekleştirebilmeleri için sandık kuruldu. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü ülkede 88 hastanenin Kovid-19 bölümlerinde seçim sandığı açıldı. 9 bine yakın Kovid hastasının bulunduğu ünitelerde hastalar oy hakkını kullanabilecek. 88 Hastanede 185 seyyar sandık oluşturuldu. Ülkenin en büyük Acil Yardım ve Kovid Bölümü Hastanesi olan Sofya Pirogov Hastanesi'nin koronavirüs ünitesine seyyar sandık kuruldu. Salgın nedeniyle katılımın düşük olacağı tahmin edilirken,yerel saatle 12.00 itibarıyla katılımın yüzde 13 olduğu duyuruldu.

BORİSOV: TARİHİN EN PAHALI SEÇİMİ

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, salgının gölgesinde devam eden seçimi 'tarihin en pahalı seçimi' olarak değerlendirdi. Başbakan Borisov, aşılama ve oy makinelerinden dolayı seçim günü maliyetinin 75 milyon euroya (720 milyon TL) ulaştığı ifade edildi. Sıkı önlemlerin ve güvenlik tedbirlerin alındığı seçimlerde 20 bin polis görev yapıyor.

CUMHURBAŞKANI RADEV: SEÇİMLER GEÇEN YIL YAPILMALIYDI

Oy hakkını makine aracılığı ile kullandıktan sonra açıklama yapan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Bulgaristan vatandaşları kaderimizi kendi ellerimize alıyoruz, bu seçimler normallik, yasaların ve kuralların geri dönmesi, halkın taşıdığı dev potansiyelin ortaya çıkması yolunda atılan ilk adım olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Radev, "Genel genel seçimler daha geçen yıl yapılmalıydı. Birçok insanın hayatı korunacaktı ve kaostan kaçınılacaktı" diye konuştu. Öte yandan Hak ve Özgürlükler Hareketi fahri başkanı Ahmet Doğan da bu sabah Sofya'da bir okulda oyunu verdi. Partinin bu seçimlerde mottosu 'Restart' oldu.

YURT DIŞINDA 465 SANDIK AÇILACAK

Türkiye'de 22 bin Bulgaristan vatandaşının Türkiye'de açılan sandıklardan oy vermek üzere ön başvuruda bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı. Öte yandan, Bulgaristanlı yetkililer, Türk yetkililere Bulgaristan vatandaşlarına oy verme imkanlarının sağlanması konusunda teşekkürlerini iletmişti.

- Sofya

Bulgaristan, Türk Lirası, Koronavirüs, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan sandık başında: Ülke tarihinin en maliyetli seçimi - Son Dakika


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