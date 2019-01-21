Burak Çevik İkinci Kez Berlinale'de!

Geçen yıl ilk uzun filmi "Tuzdan Kaide" ile de festivalde yarışan 25 yaşındaki yönetmen, iki yıl üst üste Berlinale programında yer alarak önemli bir başarıya imza atıyor. 7 Şubat'ta başlayacak festivalin Forum bölümünde gösterilecek olan "Aidiyet", Burak Çevik'in 15 yıl önce İstanbul'da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarından ve kendi kişisel hafızasından yola çıkarak yazıp yönettiği bir yol ve aşk filmi.

Geçen yıl ilk uzun metraj filmi "Tuzdan Kaide" ile Berlin Film Festivali'nde yarışan ve yenilikçi sinema diliyle övgüler alan Burak Çevik, ikinci uzun filmi "Aidiyet" ile bir kez daha Berlin'e konuk oluyor. "Aidiyet", 7-17 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 69. Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde Caligari Ödülü için yarışıyor.

Bir yol ve aşk filmi

Burak Çevik'in, 15 yıl önce İstanbul'da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarından yola çıkarak ve kişisel hafızalarına dayanarak yazıp yönettiği "Aidiyet", suç filmi olduğu kadar bir yol ve aşk filmi olma özelliği de taşıyor. Çevik'in anneannesinin öldürülme hikâyesini zanlının polis karakolunda verdiği ifade eşliğinde ve kimseyi yargılamadan, topoğrafik gözlemle anlattığı "Aidiyet", mekanların belleğinde dolanıyor ve aynı zamanda da sinemanın türleri arasında geçişler yapıyor.

Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde yer alan 39 film ile birlikte Caligari Ödülü için yarışacak olan "Aidiyet", Türkiye'de yıl sonunda gösterime girecek.

İlk kısasını 17 yaşında çekti

1993'te dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi'nde okurken çekmeye başladığı kısa filmler bir çok festivaldegösterildi ve ödüller kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede başlayan film gösterme deneyimlerini Fol Sinema adlı film platformuna dönüştüren Çevik, 2016 yılında !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin "Başka Haller" bölümünün, 2017 yılında ise İstanbul Film Festivali'nin "Işığın Peşinde" bölümünün küratörlüğünü yaptı. İlk uzun metraj filmi "Tuzdan Kaide" (2018), dünya galasını Berlin Film Festivali'nde yaptı ve festivalin Forum bölümünde yarıştı. Yenilikçi sinema diliyle büyük övgüler toplayan Çevik, ikinci filmi "Aidiyet" ile bir kez daha Berlin Film Festivali'nin Forum bölümüne kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı. "Aidiyet", Türkiye'de 2019 yılı sonunda gösterime girecek.