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Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor - Son Dakika

Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor

20.11.2021 17:13
Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor

Balıkesir'de bulunan Havran mağarası ya da diğer bilinen adıyla "Korkunç karanlık ağız"a girenlerin bir daha çıkamadığı öne sürülüyor. Bölge halkının iddiasına göre küçük baş hayvanların girip çıkamadığı mağara giren 2 çobandan da bir daha haber alınamadı. Mağaranın içerisinde de çok sayıda kemik olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de hala sırrı çözülemeyen birçok mekan var. Duyanların bile ürkmesine neden olan bu yerler, oldukça ilgi görüyor. İşte Türkiye'de yıllardan beri ziyaretçi akınına uğrayan ve hala sırrı çözülemeyen mağaralardan biri de Balıkesir'deki Havran Mağarası ya da diğer adıyla "Korkunç karanlık ağız"...

2 ÇOBAN ÖLDÜ İDDİASI

Bölge halkının iddialarına göre mağara lanetli ya da ele geçirilmiş. Hayvanların sıklıkla otlatıldığı bölgede içeri kaçan koyunların bir daha dönemediği hatta hayvanlarını kurtarmak için mağaraya giren iki çobanın bir daha çıkamadığına inanılıyor.

Türkiye'nin en gizemli yeri! 'Korkunç karanlık ağız' diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor

HAYVAN KEMİKLERİ VAR

Mağaranın önüne kadar gidenlerin iddiasına göre mağaranın girişi ve içerisi hayvan kemikleriyle dolu. Yine bölge halkının iddiasına göre içerisi sanılandan çok daha büyük. Hatta sonunun olmadığına dahi inanılıyor. Fakat anlatılan hikayeler nedeniyle mağaraya pek kimsenin uğramadığı belirtiliyor.

Türkiye'nin en gizemli yeri! 'Korkunç karanlık ağız' diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor

İNSAN YİYEN CANAVAR İDDİASI

Mağara hakkındaki bir diğer söylenti ise içeride insan yiyen canavarların olduğu yönünde. Buna göre iki çobanın mağaraya girdikten sonra bir daha dönememesinin nedeni yine bu canavar. Fakat mağarayla ilgili şu ana kadar kanıtlanmış bir bilgi yok.

Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! Korkunç karanlık ağız diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor

Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! 'Korkunç karanlık ağız' diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor - Son Dakika
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