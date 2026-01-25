Burdur'da Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
3. Sayfa

Burdur'da Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

Burdur\'da Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı
25.01.2026 14:50
Burdur'da 2 otomobil ve tırın çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Burdur'da 2 otomobil ve tırın çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Isparta karayolu Kazak-1 tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, Cemal Kurman'ın (56) kullandığı 33 AZV 518 plakalı otomobil ve plaka bilgisi alınamayan tır çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken araçlarda bulunan Hasret Kurman (18), A.K. (52), M.Y. (10), H.K. (10), İ.Y. (18) ve A.D. (53) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçlardan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasret Kurman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Cemal Kurman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

15:26
