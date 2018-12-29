Son Dakika Haberleri: Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikalarının Özelleştirme İhaleleri İptal Edildi

Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikalarının Özelleştirme İhaleleri İptal Edildi

14 dakika önce

Özelleştirme ihaleleri yapılan Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikaları'nın ihaleleri iptal edilerek Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye kaldıkları bildirildi.

Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikalarının Özelleştirme İhaleleri İptal Edildi, System.String[]
Özelleştirme ihaleleri yapılan Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikaları'nın ihaleleri iptal edilerek Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye kaldıkları bildirildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, özelleştirme kapsamında bulunan Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikaları'nın ihalesini kazanan firmaların süre uzatma taleplerinden sonra teminat mektuplarını kurula teslim etmediklerinden dolayı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale iptal yazıları yazılarak Cumhurbaşkanlığına sunulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihalelerin iptalinin onaylandığını ifade eden Özçelik, şunları kaydetti:

"Burdur Şeker Fabrikamız Burdur'un ekonomik lokomotiflerinden olup bu süreç sonrasında pancar kotaları çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da kampanyalarda çalışmaya devam edecektir. Burdur ve komşu illerimizin pancarlarını işlemeye devam edecektir. Özelleşme süreci uzamasına rağmen bu yıl pancar üreticilerimizin sıkıntı çekmemeleri için her türlü hazırlıkları, bakım, onarım ödeneklerini genel müdürlükten çıkartarak yakından takip etmiştik. Yeni dönemde fabrikamızdaki tüm teknolojik ve yeni üretim yollarını uygulamaya koymaya çalışacağız. Sorumluluk bilinci ile fabrikamızın yeni dönemde daha kaliteli, verimli ve kazançlı olmasının yollarını araştırıp uygulamaya koyacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:26 Kaynak: AA

Ilgın, Yozgat, Burdur, Güncel
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