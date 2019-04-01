Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Evi Yanan Aile Sokakta Kaldı

Burhaniye'de Evi Yanan Aile Sokakta Kaldı

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 3 ay önce çıkan yangında evleri küle dönen Çakır ailesi yardım bekliyor.

Burhaniye'de Evi Yanan Aile Sokakta Kaldı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 3 ay önce çıkan yangında evleri küle dönen Çakır ailesi yardım bekliyor. Yanan evden komşularının ve polislerin yardımı ile çıkarıldıklarını anlatan Emine Çakır, komşularının verdiği kıyafetleri giydiklerini, devletten destek beklediklerini söyledi.

İlçenin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesinde 3 Ocak gecesi 23.30 sırasında çıkan yangın iki aileyi evsiz bıraktı. Ali Olgaç'a ait tek katlı evde çıkan baca yangını bitişindeki Ramazan Çakır'a ait eve de sıçrarken iki ev de küle döndü. Komşularının yardımı ile evden çıkarılan Ramazan Çakır (61) ile eşi Emine Çakır (58) Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden çıktıktan sonra kızının evine taşınan aile belediye, Kaymakamlık ve Balıkesir Valiliğine başvurduklarını anlatırken, baba Ramazan Çakır'ın emekli maaşı olduğu gerekçesiyle yardım alamadıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını anlatan Emine çakır, " Komşunun evinde çıkan yangın bizim eve de sıçradı. Biz uyuyorduk. Bizi komşularla polisler kurtardı. Hastane de tedavi gördük. 2 ay filan kızımın evinde kaldık. Bu arada, Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe başvurduk. Ancak hiçbir yerden yardım göremedik. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi. Kır bekçiliğinden emekli olan Ramazan Çakır da, " Evimizde yangın çıktı. Gözümüzü açtığımızda üzerimize ateşler düşüyordu. Sokakta kaldık. Emekliyim diye yardım alamadık. Mağdur olduk. Yardım bekliyoruz" dedi. Üniversite öğrencisi olan oğul Salih Çakır ise, " Balıkesir valiliğine kadar gittik. Ancak hiçbir yerden yardım göremedik. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Devlet büyüklerinden sesimizi duymalarını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:51 Kaynak: İHA

Ramazan Çakır, Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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