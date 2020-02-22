Burhaniye'de otobüs kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de otobüs kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika

Burhaniye'de otobüs kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler görüşüldü

7 saat önce

Burhaniye'de 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Dair Değerlendirme ve Tespit Toplantısı' Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Burhaniye'de otobüs kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler görüşüldü, System.String[]

Burhaniye'de 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Dair Değerlendirme ve Tespit Toplantısı' Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla alınacak önlemler görüşüldü. .


Kaymakamlık Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, Karayolları 29. Ayvalık Şube Şefi Mehmet Savaş Özevin, Zabıta Müdürü Emre Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar, Sahil Birlik Kooperatif Başkanı Şenol Kılcı ve ilçe de faaliyet gösteren otobüs firmaları temsilcileri katıldı. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Kaymakam Öner, "İçişleri Bakanlığımızın üzerinde durmuş olduğu en önemli konulardan birisi de, trafikte, özellikle toplu taşımacılıkta vatandaşımızın ulaşımını sağlayan otobüs kazalarının önlenmesine dair tedbirlerdir. Bunu, paydaşlarla birlikte ele almak ve belirlemek üzere bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Otobüs kazalarını en aza indirgemek ve bu sayede otobüs kazaları sonucunda maddi ve manevi kayıplarımızın mümkün olduğunca mimimize edilmesini amaçlıyoruz. Kazaların azaltılması noktasında üzerimize düşenleri yapmak, bu konudaki alınabilecek önlemler ve yapılabilecek çalışmaları birlikte tespit etmek için bir araya geldik. Bu noktada hepimize çok önemli görevler düşüyor." dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursaspor taraftarını Erzurumspor deplasmanına götüren otobüs devrildi: 2 yaralı
İBB'nin şirketi, İETT'ye eski otobüs satacak Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 00:59:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye'de otobüs kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]