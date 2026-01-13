Burhaniye\'de Zeytinliklerde Hayvan Otlatma Yasak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, zeytinliklerde hayvan otlatanlara fırsat vermiyor. Zeytinliklerde hayvan otlatanlara idari işlem uygulanıyor.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bekçileri zeytinlikte koyun otlatan çobanlara geçit vermiyor. Çiftçilerin ürünlerine zarar veren çobanlara fırsat verilmediğini kaydeden Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanı Erhan Balgün, "Kocacami Mahallesi'nde zeytinlik alanlarda bekçilerimiz tarafından koyun otlatırken yakalanan çoban hakkında idari işlem uygulanmıştır. Zeytinlik sahalarda her türlü hayvan otlatılması yasak olup, bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında idari yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir." sözlerine yer verdi. - BALIKESİR