Burhaniye'nin kurtuluşunun 98'inci yılı kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin işgalden kurtuluşunun 98'inci yılı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından düzenlenen programda konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniyelilerin Kuvayımilliyeci bir halk olduğunu söyledi.

İlçe sakinlerinin Cumhuriyet'in kurulmasında büyük katkılar sağladığını vurgulayan Deveciler, "Milletimizin kahramanlık destanlarından biri de 98 yıl önce Burhaniye'de yazıldı. 8 Eylül 1922'de 796 gün süren acı ve karanlık dolu tutsaklık günleri sona ererek Burhaniye'miz özgür ve aydınlık günlere kavuşmuştur." dedi.

Tören sonrası Burhaniye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının katılımlarıyla oluşturulan bayraklarla donatılmış araçlar, marşlar eşliğinde ilçe mahallelerinde tur attı.

Programa, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve vatandaşlar katıldı.