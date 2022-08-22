Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu - Son Dakika
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Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu

22.08.2022 14:38

Bursa'da arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpan belediye otobüsünün bahçeye savrulduğu kazadan yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Bursa'da belediye otobüsünün, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp bahçeye savrulduğu kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Araç içi kamerasınca bir başka açıdan kaydedilen görüntülerde, kaza anında otobüsün içinde yaşanan panik görülüyor. Yolculardan bazılarının sağa sola savrulduğu, bazılarının ise telefonlarıyla yardım istediği görülüyor.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA ÖNCELİK SAĞLANMALI"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Aktaş, ciddi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının büyük teselli olduğunu dile getirerek, "Özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Otobüslerimize yol vermeyen, hız yapan araçları uyarmak istiyorum. Toplu taşıma araçlarına öncelik sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Kazanın yaşandığı bölgeye döner kavşak yapılmasıyla alakalı ihalemizi gerçekleştirmiştik. En kısa zamanda bu da yapılmış olacak" dedi.

Kazada yaralanan 19 yolcu taburcu edilirken şoför Serkan A. ile bir yolcunun tedavisi ise sürüyor.

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Kaynak: DHA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu - Son Dakika
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