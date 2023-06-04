Bursa'da genç kızları iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorlayan çete çökertildi - Son Dakika
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Bursa'da genç kızları iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorlayan çete çökertildi

Bursa'da genç kızları iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorlayan çete çökertildi

04.06.2023 14:03

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, genç kızları, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırıp, çektikleri fotoğraflarını katalog haline dönüştürerek fuhşa zorlayan şebeke çökertildi. 17 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü yabancı uyruklu, 22 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin ev ile apart dairelerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu haplar, cep telefonları, laptoplar, pasaportlar, para ve fuhuştan elde edilen paranın kaydedildiği defter ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla genç kızları, lüks eğlence mekanlarına götürüp özendirerek, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıktan sonra çektikleri fotoğraflardan kataloglarını hazırlayıp, müşteri bularak fuhşa zorlayan şebeke tespit edildi.

Bursa'da genç kızları fuhşa zorlayan şebeke çökertildi

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 22 KADIN KURTARILDI

Teknik ve fiziki takibin ardından Cuma günü şüphelilere yönelik 'Katalog1' adı verilen operasyon düzenlendi. Bursa merkezli Ankara ve Sivas'ta yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 4'ü yabancı uyruklu, 22 kadın kurtarıldı.

Bursa'da genç kızları fuhşa zorlayan şebeke çökertildi

FUHUŞTAN ELDE EDİLEN PARAYI DEFTERE KAYDETMİŞLER

Şüphelilerin ev ile apart dairelerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 180 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 laptop, 4 kadına ait pasaport, 30 bin lira ve fuhuştan elde edilen paranın kaydedildiği defter ele geçirildi. Diğer illerde yakalanan şüpheliler, Bursa'ya getirildi.

Bursa'da genç kızları fuhşa zorlayan şebeke çökertildi

ŞİFRE 'KONUM VAR'

Öte yandan fuhuş çetesinin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için, müşteri buldukları kadınları gidecekleri adrese, 'Konum var', 'Konuma gideceğiz' şeklinde şifreli mesajlar atarak yönlendirdikleri öğrenildi. Şüpheliler, C.S. (33), H.G. (34), C.K. (33), E.Y. (33), T.A. (49), Y.G. (20), B.Y. (28), B.G. (27), İ.A. (40), A.T. (26), İ.I. (46), İ.H.U. (39), M.K. (23), U.B. (38), R.K. (22), S.A. (29) ve G.D.'nin (49) İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • engin tuğtağ: Kim kime bedavadan lüks yaşam para verirr herseyin bedeli olur kandırılmak öyle basit işte ne diyelim Allah kurtarsın inşallah herkse ibret olur diyecem ama maalesef olmuyir işte Cevap Yaz 61 2 Yayından Kaldır
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Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da genç kızları iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorlayan çete çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da genç kızları iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorlayan çete çökertildi - Son Dakika
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