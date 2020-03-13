Bursa'da "gör, hisset ve çek" üçlemesinden oluşan fotoğraf sergisi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'gör, hisset ve çek' üçlemesinden oluşan fotoğraf sergisi - Son Dakika

Bursa'da "gör, hisset ve çek" üçlemesinden oluşan fotoğraf sergisi

6 saat önce

Bursa'da 11 fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı "gör, hisset ve çek" üçlemesinden (triloji) oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bursa'da

Bursa'da 11 fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı "gör, hisset ve çek" üçlemesinden (triloji) oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sümbüllübahçe Konağı Sosyal Tesisleri Sergi Salonunda, "gör, hisset ve çek" üçlemesiyle sunulan fotoğraflarda tarihi şehirler, sokaklar, uzun pozlama, drone, siyah beyaz, yansımalar, özel çalışmalar, Kudüs ve Balkanlar gibi konular yar alıyor.

Fotoğrafçılardan İsmail Hakkı Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi kapsamında 11 fotoğrafçının 11 farklı üçlemeyle bir araya geldiğini söyledi.

Amaçlarının, genç fotoğrafçıları teşvik etmek olduğunu ifade eden Yalçın, "Fotoğraflarımız satışta ve elde edilen gelir Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve Aziz Hikayeler Organizasyonuna bağışlanacak." diye konuştu.

Fotoğrafçılardan birinin Endonezyalı diğerlerinin Bursalı olduğunu belirten Yalçın, "Endonezyalı arkadaşımız Bursa'da üniversitede eğitim görüyor. Sergiye, 'portre' kategorisinden Endonezya'daki bir köyde çektiği fotoğraflarla katıldı. Orada ilkel bir kabilenin fotoğraflarını çekti. İstanbul'dan bir arkadaşımız gittiği Kudüs gezisinin fotoğraflarıyla katıldı. Başka bir arkadaşımızın da Balkanlar gezisi kapsamında Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'ta çektiği fotoğraflar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 15 Mart'a kadar görülebilecek.

Hakkı Yalçın, Kudüs, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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