Son Dakika Haberleri: Bursa'da gri pasaport skandalına soruşturma
Son Dakika Spor Haber

Bursa'da gri pasaport skandalına soruşturma

1 saat önce

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından 'Anadolu'dan Balkanlara Uluslararası Kültür Köprüsü' gezisi için 37 kişiye çıkartılan 'Hizmet Pasaportu' Bursa Valiliği tarafından gazeteci olmadıkları tespit edilmesiyle iptal edildi.

Bursa'da gri pasaport skandalına soruşturma, System.String[]
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından 'Anadolu'dan Balkanlara Uluslararası Kültür Köprüsü' gezisi için 37 kişiye çıkartılan 'Hizmet Pasaportu' Bursa Valiliği tarafından gazeteci olmadıkları tespit edilmesiyle iptal edildi.

ASGD Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim Erdoğan tarafından 3-9 Temmuz tarihleri arasındaki Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Kosova gezisinde pasaport sorunu ortaya çıktı. Üyeler, geçişlerinde vize sorunu yaşamamak için Bursa Valiliğinden Hizmet Pasaportu talebinde bulundu. Valilik, 39 gazeteci için vizesiz geçiş sağlayan Hizmet Pasaportu talebini uygun buldu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Hizmet Pasaportu verilenler kişilerin gazeteci olmadığı bilgisi ihbar edilmesi üzerine harekete geçti ve soruşturma sonunda 39 kişiden sadece 2'sinin gazeteci olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine gazeteci olmayan 37 kişinin pasaportu iptal edildi.

Gazeteci olmayan kişilere 'Hizmet Pasaportu' çıkartılmasıyla ilgili olarak idari soruşturma başlatılacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Karakafa koyunlarının doğmamış kuzuları bile satılıyor Ekrem İmamoğlu, ilk Meclis toplantısını ne zaman yapacağını açıkladı Barış Telli, ilkokulda kendisine protez bacak yaptıran Derya Bakır ile 20 yıl sonra buluştu Dorukhan Toköz gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra'ya kaptırdı mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:59:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da gri pasaport skandalına soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]