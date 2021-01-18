Bursa'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

18.01.2021 04:09
Bursa'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 8 kişi, kurtarıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 8 kişi, kurtarıldı.

İznik ilçesi ile Kocaeli'nin İzmit ilçesi sınırındaki Menekşe Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 8 kişiyi taşıyan 2 araç, kara saplandı.

Araçlarını kendi imkanlarıyla çıkartamayan vatandaşlar, İznik ilçesine bağlı Kırıntı Mahallesi'nin muhtarı Mahmut Demirtaş'a ulaşarak yardım istedi.

Muhtarın olayı jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler ve mahalle sakinleri, bölgeye traktörle giderek mahsur kalan kişileri bulundukları yerden kurtarıp mahalleye getirdi.

Muhtar Demirtaş, şahısların İstanbul'dan gezmek için bölgeye geldiklerini ve yoğun kar nedeniyle aracın kara saplandığını belirterek, "Çok şükür yaralı veya olumsuz bir durum yaşanmadı ve durumları iyi" dedi.

Mahmut Demirtaş, İznik, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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