Bursa'da Kimyasal Fabrikada Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bursa'da Kimyasal Fabrikada Yangın Panik Yarattı

29.01.2026 03:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir kimyasal kaplama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve arazözlerle söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve orman arazözleriyle müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Otomotiv sektörüne yönelik metal yüzey işlem proseslerinin yürütüldüğü fabrikada çıkan yangın, saat 01.30 sıralarında başladı. N15 Sokak üzerinde bulunan fabrikada kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin etkisiyle fabrikanın bazı duvarları parçalanarak yıkıldı. Yoğun alevler ve duman nedeniyle sanayi bölgesinde gökyüzü dumanlarla kaplandı.

Ekipler, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için öncelikle güvenlik önlemleri aldı. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de bölgeye sevk edilerek çalışmalara katıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kimyasal Fabrikada Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 05:28:46. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kimyasal Fabrikada Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.