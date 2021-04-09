Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü - Son Dakika

Yer: İstanbul! "Kimse benimle ilgilenmiyor" diyerek kendisini 5. kattan aşağı bıraktı

Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Beytüşşebap ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine koliler dolusu kitap, oyuncak ve zeka oyunları takımı gönderildi. Kolileri açıp oyuncak ve kitapları öğrencilere dağıtan sınıf öğretmeni İrem Çeri, hediyeleri gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı