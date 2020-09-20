Bursa Hayvanat Bahçesi'nde devekuşu yavrusu sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde devekuşu yavrusu sevinci yaşanıyor

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 5 tane devekuşu yavrusu dünyaya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 6 dişi, 1 erkek devekuşu geçtiğimiz aylarda yumurtlamıştı. Yumurtaların kırılmasıyla 5 devekuşu yavrusu 42 günlük kuluçka süresinin ardından dünyaya geldi. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan 30 günlük yavrular özel yemlerle besleniyor. 6 ay sonra annelerinin yanına alınacak yavruların cinsiyetleri de o zaman belli olacak. Sağlıkları yerinde olan minik yavruları ilerleyen günlerde ziyaretçiler de görebilecek. Türkiye genelinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 10 yıldır doğal kuluçka yöntemi ile devekuşu üretiliyor.

2 yıldır Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kendileri için hazırlanan doğal ortamlarında ziyaretçilerini ağırlayan kırmızı pandalar da ilgi çekmeye devam ediyor. Her gün bambu, meyve, sebzelerle beslenen kırmızı pandalara ilerleyen süreçlerde bir arkadaş daha getirilmesi planlanıyor.