Bursa'nın Kadınlar Basketbol Süper Lig'i hasreti sona erdi - Son Dakika

Bursa'nın Kadınlar Basketbol Süper Lig'i hasreti sona erdi

01.05.2021 11:43

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarın oynayacağı İstanbul Üniversitesi maçıyla kupasına kavuşacak ve Süper Lig'e adımını atacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarın oynayacağı İstanbul Üniversitesi maçıyla kupasına kavuşacak ve Süper Lig'e adımını atacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde bu sezon oynadığı 27 maçta sadece bir kez mağlup olarak önemli bir başarıya imza attı.

Normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantileyen ve ligin son haftasında İstanbul Üniversitesi ile yarın TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak Bursa ekibi, bu maçla beraber şampiyonluk kupasına kavuşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un bu başarısıyla 15 yıl sonra ilk kez bir Bursa temsilcisi, Kadınlar Süper Lig'de mücadele ederek bu hasrete son verecek.

"Süper Lig'in demirbaşlarından biri olmak istiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, AA muhabirine, uzun yıllardır kulüp olarak basketbola hizmet verdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorlu bir sezon geçirdiklerini belirten Dinçer, tüm ekiple beraber takım ruhunu ortaya koyarak başarıyla ulaştıklarını dile getirdi.

Dinçer, haftalar önce şampiyonluklarını ilan ederek tarihi bir başarıya imza attıklarını vurgulayarak, "27 maçta 26 galibiyet alarak şampiyonluğa ulaşan bir takım olmamıştı. Bu da önemli bir başarı. Yarınki maçta kupamızı alacağız. Pandemi devam ediyor. Bu da süreci etkiliyor. Biz artık Süper Lig'in demirbaşlarından biri olmak istiyoruz. Transfer görüşmelerine başladık. Hem yabancı hem Türk oyuncularla, altyapıdan gelenlerle güzel bir kadro yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da altyapıya önem vermemiz konusunda hassas. Önümüzdeki sezon ligde iyi yerlerde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Alkaş: "Süper Lig'de kalıcı olarak güzel başarılara imza atmak istiyoruz"

Başantrenör Murat Alkaş, başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ligin sonuna sadece bir mağlubiyetle gelmenin çok değerli olduğunu aktaran Alkaş, "Yarın maçı kazanırsak bu lig formatında bir ilki başaracağız. Sezon çok zorlu geçti. Pandemi sürecinde oyuncularımız çok büyük fedakarlık yaptı. Aylarca evlerine gidemediler. Ailelerini, sevdiklerini göremediler. Çok yoğun ve yorucu bir tempoydu. Psikolojik açıdan da her takımda olduğu gibi bizim için de yıpratıcıydı. Şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Süper Lig'de kalıcı olarak güzel başarılara imza atmak istiyoruz." diye konuştu.

Rabia Gülşah Çelebi: "Şampiyon olmak çok güzel bir his"

Takım kaptanı Rabia Gülşah Çelebi, sezona diğer takımlara göre çok erken hazırlanmaya başladıklarını ve bunun karşılığını da aldıklarını anlattı.

Salgın sürecinin kendilerini çok etkilediğini vurgulayan Çelebi, "Buna rağmen hiçbir zaman hedeften kopmadık. Şampiyon olmak istiyorduk, olduk. Zor şartlara rağmen çok şey başardık. Herkes çok fedakarlık gösterdi. Çok güzel bir sezon geçirdik. Şampiyon olmak çok güzel bir his. Aramızda hiç bunu yaşamamış arkadaşlarımız var. Hepimiz heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'nın Kadınlar Basketbol Süper Lig'i hasreti sona erdi
Bursa'nın Kadınlar Basketbol Süper Lig'i hasreti sona erdi
Bursa'nın Kadınlar Basketbol Süper Lig'i hasreti sona erdi
Bursa'nın Kadınlar Basketbol Süper Lig'i hasreti sona erdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, basketbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursa'nın Kadınlar Basketbol Süper Lig'i hasreti sona erdi - Son Dakika Spor


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