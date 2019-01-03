Bursa Valisi Canbolat Hastanede Taziyeleri Kabul Etti
43 dakika önce
Bursa valisi Canbolat hastanede taziyeleri kabul ettiBURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat annesi Nezaket Canbolat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa
valisi Canbolat hastanede taziyeleri kabul etti
BURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat annesi Nezaket Canbolat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, Yıldırım
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali
, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak
ve ailesi Vali Canbolat'a taziyede bulunmak için hastaneye geldi.
Vali Canbolat'ın bir süredir kanser tedavisi gören 70 yaşındaki annesi Nezaket Canbolat, akşam saatlerinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Vali Canbolat'ın da hastanede annesinin yanında olduğu öğrenilirken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve ailesi Vali Canbolat'a taziyede bulunmak için hastaneye geldi. Hastane çıkışında taziyeleri kabul eden Bursa Valisi annesinin cenaze arabası ile götürülmesinden sonra hastaneden ayrıldı. Cenazenin Çorum Merkez Alaca
Camii'nde yarın öğle namazını müteakip kalınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:24 Kaynak: İHA
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