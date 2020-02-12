Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek - Son Dakika Spor

Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek

12 dakika önce

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça Koray Gençerler atandı.

Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek, System.String[]

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça Koray Gençerler atandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Manisa Bölgesi Üst Klasman hakemi Koray Gençerler yönetecek.


TFF 1. Lig'de 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:


14 Şubat Cuma


19.00 Altınordu - Osmanlıspor: Murat Erdoğan


15 Şubat Cumartesi


14.00 Hatayspor - Akhisarspor: Bülent Birincioğlu


16.30 Boluspor - CG Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç


19.00 EG Menemenspor - Eskişehirspor: Burak Şeker


16 Şubat Pazar


14.00 Keçiörengücü - Altay: Onur Özütoprak


16.30 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Kadir Sağlam


16.30 Bursaspor - Adana Demirspor: Koray Gençerler


19.00 EH Balıkesirspor - İstanbulspor: Yiğit Arslan


17 Şubat Pazartesi


19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Kaya - BURSA

Adana Demirspor, Koray Gençerler, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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