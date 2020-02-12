Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek

TFF 1. Lig'de 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Manisa Bölgesi Üst Klasman hakemi Koray Gençerler yönetecek.

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