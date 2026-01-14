Büyük Bankaların Kar Raporları Açıklandı - Son Dakika
Büyük Bankaların Kar Raporları Açıklandı

14.01.2026 17:34
Bank of America ve Wells Fargo'nun net karı artarken, Citigroup'un karı düştü.

NEW ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Wells Fargo'nun net karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde artarken, Citigroup'un net karı geriledi.

Bank of America, 2025'in son çeyreğine dair bilançosunu yayımladı. Buna göre, bankanın net karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artarak 7,6 milyar dolara yükseldi. Bank of America, bir önceki yılın aynı döneminde 6,8 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı geçen yılın son çeyreğinde 98 sente çıktı. Bu tutar, 2024'ün aynı döneminde 83 sent olarak kaydedilmişti.

Bank of America'nın geliri, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 28,4 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 26,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın geliri ve karı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumun 2025 genelinde ise karı yaklaşık yüzde 13 artışla 30,5 milyar dolara, geliri de yaklaşık yüzde 7 yükselişle 113,1 dolara ulaştı.

Wells Fargo'nun geliri arttı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun 2025'in son çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 5,4 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı çeyreğinde 5,1 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,62 dolar oldu. Bankanın hisse başına karı, bir önceki yılın aynı döneminde 1,43 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2025'in son çeyreğindeki geliri ise 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde yüzde 4,5 artarak 21,3 milyar dolara çıktı. Banka, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 20,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın son çeyrekte net karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, geliri öngörülerin altında kaldı.

Wells Fargo'nun 2025 genelinde ise karı yüzde 8 artarak 21,3 milyar dolara çıkarken, geliri yaklaşık yüzde 2 artışla 83,7 milyar dolara ulaştı.

Citigroup'un karı düşmesine rağmen beklentileri aştı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı yüzde 13 azalarak 2,5 milyar dolar oldu. Banka, bir önceki yılın son çeyreğinde 2,9 milyar dolar net kar etmişti.

Kurumun hisse başına karı da 2025'in son çeyreğinde 1,19 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı 2024'ün aynı döneminde 1,34 dolar olmuştu.

Bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 19,9 milyar dolara çıktı. Citigroup, bir önceki yılın aynı döneminde gelirinin 19,5 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ???????

Kurumun net karı 2025'in son çeyreğinde beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, geliri tahminlerin altında kaldı.

Citigroup'un geçen yıl genelinde ise karı yüzde 13 artışla 14,3 milyar dolara, geliri yüzde 6 yükselişle 85,2 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA

