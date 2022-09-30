Kıran da ev sahipliği ve başarı temennileri için Destici'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Yavuz Selim Kıran, Mustafa Destici, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BBP Genel Başkanı Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ile görüştü - Son Dakika

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