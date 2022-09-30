BBP Genel Başkanı Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ile görüştü

30.09.2022 15:04

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile bir araya geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile bir araya geldi.

BBP Genel Merkezi'nde, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçiliğine atanan Kıran'ı ağırlayan Destici, Kıran'ın görevi boyunca başarılı işlere imza attığını söyledi.

Destici, Kıran'a yeni görevinin başarılı ve hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kıran da ev sahipliği ve başarı temennileri için Destici'ye teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Balıkesir'de gençlerle buluştu Açıklaması Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Balıkesir'de gençlerle buluştu Açıklaması
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Yavuz Selim Kıran, Mustafa Destici, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız
15:43 Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
15:23 Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler
15:15 İBB'den yeni karar! Artık resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından sadece belli kartlar faydalanacak
15:06 Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın: Referandumlar sonrası bazı bölgelerde çatışmalar durabilir, nükleer savaş ise tüm Dünya'da felakete yol açar
14:55 Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı kaldı! Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler
14:40 Erkek arkadaşı tarafından dövülerek hastanelik edilen Rahime, 4 gündür yoğun bakımda mücadele veriyor
14:41 Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 16:07:39. #1.11#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement