Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Ünye ilçesinde törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Ünye ilçesinde törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi. Bu esnada, trafikte seyir halindeki sürücülerin de durdurdukları araçlarından inerek saygı duruşunda bulunduğu görüldü. Ünye Atatürk İlkokulu ve Ünye Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi'nde sahilde 82 fidan toprakla buluşturuldu. Törenler, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programın Kaymakamlık sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmasıyla sona erdi.

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