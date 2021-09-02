Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı - Son Dakika

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Karaağaç Köprüsü'nde Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri Semiha Ekinci ve Mehmet Habib Soluk, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer protokol üyeleri ve Sivaslılar tarafından karşılanan temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Atatürk Kongre Müzesi önüne geldi.

Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdülsamet Sünbül, atlı birlikler öncülüğünde üstü açık arabayla güzergah boyunca halkı selamladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu temsili Atatürk, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi balkonunda il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Etkinlikler kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a teşriflerinin temsili karşılamasının yapıldığını belirten Ayhan, "Bu bizim 1 haftalık programımızın önemli bir parçasıydı. Tabi bunlar sembolik ama Sivas ahalisinin heyecanının, duygularının 102 yıl boyunca da devam ettiğini göstermiş oluyor. Halkımızın arzusu, iştahı çok anlamlı ve harikulade." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tapusunda Sivas'ın hissesinin olduğunu vurgulayan Ayhan, "Çünkü 102 yıl önce bir ulusun kurtuluşunun kararları bu binada alındı. Dolayısıyla bunun ayak sesleri bunlarda. Sivas için de kutsal bir miras, çok değerli bir geçmiş. Bu geçmiş üzerine de güçlü bir kimlik oluşturarak geleceğe de güçlü bir şekilde bakıyoruz." diye konuştu.