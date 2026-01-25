Büyükçekmece'de Fabrika Yangını - Son Dakika
Büyükçekmece'de Fabrika Yangını

Büyükçekmece\'de Fabrika Yangını
25.01.2026 18:21
Büyükçekmece'deki bir fabrikada palet ve plastik kasalarda yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor.

Büyükçekmece'de, bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Acil Durum, Güvenlik, Plastik, İtfaiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Fabrika Yangını - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Fabrika Yangını - Son Dakika
