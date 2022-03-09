Büyükkılıç, KASKİ yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğünde yatırım değerlendirme toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğündeki toplantıda Büyükkılıç, Genel Müdür Özgür Özdemir, üst düzey yöneticiler ve daire başkanlarıyla bir araya gelerek, önümüzdeki süreçte planladıkları proje ve yatırımları değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, dünyada olan biteni göz ardı etmeden yol haritası çizmeyi, öncelikli yatırımları bir kez daha gözden geçirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Her zaman yüz akımız, Kayseri'nin gururu olan KASKİ ve onun değerli ekibine burada teşekkür ediyorum. Yapılacak çalışmaların şehrimiz, ilçelerimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.