Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı - Son Dakika

Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı

08.03.2021 16:37
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayının ilk gününde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konuşmaları gündem oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayının ilk gününde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konuşmaları gündem oldu.

Zeydan Karalar başkanlığında açılan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı birinci oturumunda Leyla Karakaş, Hülya Erdem, Firdevs Cingözler ve Elif Uzun birer konuşma yaptı. AK Parti'li Vedat Gündoğan, MHP'li Cemal Demirdağ ve İYİ Parti'li Recai Mercimek kadınlar günü nedeniyle kadınlara konuşmalarıyla destek verdiler.

Gündoğan, Hazreti Havva'dan başlayarak, tüm şehit annelerinin, Diyarbakır annelerinin ellerinden öptüğünü ifade ederek, tüm kadınların gününü kutladı.

Cemal Demirdağ da yakın tarihte terör saldırısı sonucu yaşamlarını yitiren kadın öğretmenlerinin isimlerini tek tek sayarak, bütün annelerin kadınlar gününü kutladı.

CHP'li Leyla Karakaş, kadınların yüzde 35'i fiziksel ya da sözel şiddete maruz kaldığını belirterek, "Biz 8 Mart'ı sadece kadınların yılda bir gün değil, sorunlar çözülene kadar her gün hatırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle tüm söylem ve taleplerimize rağmen kadının toplumsal hayatta ve siyasette eşit temsiliyetli ve eşit kadın kotalarının olamayışının yeniden ve gerçekçi bir şekilde sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP'li Elif Uzun da konuşmasına 8 Mart'ı bir kutlama olarak değil de anma şeklinde olması gerektiğini ifade ederek, "Ama mücadeleler sonucu elde edilen kazanımlarımızdan dolayı da kutlamalar haline dönüşebiliyor" dedi.

MHP'li Firdevs Cingözler, konuşmasının sonunda, "Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulması yönünde kabul ettiğimiz öneri hala askıdadır. 65 günde 63 kadın cinayetinin işlendiği göz önünde bulundurarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızın bir an önce hayata gelmesini diliyorum" eleştirisinde bulundu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kadınlar için canla başla çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak kadınlar gününü kutladı.

AK Parti'li Şule Özülkü ise, "Kadınlara ne kadar hizmet edersek azdır. Duyarlılığımızın devam etmesi için kadın, kadın, kadın diyoruz" ifadesini kullandı.

Toplam 45 maddeden oluşan gündeme, 10 madde daha eklendi. İlk 9 madde teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı

Kadınlar Günü, Emekçi, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı         
20:55
Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı         
20:27
80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı         
20:01
Eski eşini acımasızca döven şahsa kaç yıl ceza verilecek? Ünlü avukat merak edilen soruyu yanıtladı Eski eşini acımasızca döven şahsa kaç yıl ceza verilecek? Ünlü avukat merak edilen soruyu yanıtladı         
19:48
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei