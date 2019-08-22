Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in engellilere ulaşım desteği sürüyor
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Büyükşehir'in engellilere ulaşım desteği sürüyor

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesindeki Engelsiz Ulaşım Araçları engelli bireylere ulaşım konusunda destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir'in engellilere ulaşım desteği sürüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesindeki Engelsiz Ulaşım Araçları engelli bireylere ulaşım konusunda destek olmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlar, başta hastane ve kamu kuruluşları olmak üzere ücretsiz taşınıyor. Araçlar, 2019 yılı içerisinde toplam bin 625 kez hizmet verdi.


Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Ulaşım Aracı, kent merkezi ve ilçelerde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Özel donanımlı araçlar, bedensel engelli olup, tekerlekli sandalye, yardımcı cihazı kullanan ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan vatandaşlara hizmet veriyor. Bu araçlarla engelli vatandaşlara, başta hastane ve kamu kuruluşları olmak üzere her konuda ücretsiz ulaşım desteği sunuluyor.


17 engelsiz ulaşım aracı


Yavuz Özcan Parkı içerisinde hizmet veren Engelli Hizmet Merkezinde 4 adet, Özel Büyükşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde 2 adet, Serik, Korkuteli, Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Elmalı, Kemer ilçeleri ve Alzheimer merkezinde birer adet olmak üzere toplam 17 adet Engelsiz Ulaşım Aracı bulunuyor. Özel donanımlı araçlarla 2019 yılı içerisinde engellilere toplam 1625 kez hizmet verildi. Ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'ne protokolle engelli bireylerin erişimlerinin sağlanması için bir adet liftli otobüs tahsis edildi.


Engelsiz Ulaşım Aracı hizmetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, engelli raporları ile kimlik bilgilerini vermek suretiyle randevu talep ederek hizmet alabiliyor. Engelsiz Ulaşım Aracı sayesinde resmi kurum ya da hastanelerdeki işlerini çok daha kısa sürede ve rahatlıkla yapabilen engelli bireyler de bu hizmetten memnun. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
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