Büyükşehirli raketler dört dörtlük - Son Dakika
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Büyükşehirli raketler dört dörtlük

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, beşinci etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Büyükşehirli raketler dört dörtlük, System.String[]

Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, beşinci etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.


Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi beşinci etap play-off maçları Antalya'da tamamlandı. Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün Adana MTİ takımını 4-1 ve İstanbul BŞB takımını 4-0'lık sonuçlarla mağlup etti. İkinci gün maçlarında önce Trabzonspor'u 4-0, ardından Bu Piliç'i 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar oynadığı dört maçı da galibiyetle tamamlamayı bildi. Play-off grubunda puanını 17'ye yükselterek liderliğini sürdüren Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig altıncı etap maçlarını 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynayacak. - BURSA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:47 Kaynak: İHA
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