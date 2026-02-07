Çal'da Temizlik İşçisi Presle Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Çal'da Temizlik İşçisi Presle Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Çal\'da Temizlik İşçisi Presle Sıkışarak Hayatını Kaybetti
07.02.2026 19:21
Denizli'nin Çal ilçesinde temizlik işçisi Ahmet Temiz, çöp kamyonunun pres kısmında sıkıştı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde çöp kamyonunun pres kısmına sıkışarak ağır yaralanan temizlik işçisi Ahmet Temiz (32), tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çal ilçesi çöp boşaltma alanında meydana geldi. Çal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Ahmet Temiz, çöp kamyonunu boşaltmak için çöp boşaltma alanına gitti. Temiz, iddiaya göre biriken çöpleri ayağıyla prese itmek için kamyonun haznesine çıktı. Bu sırada Temiz'i fark etmeyen ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, presleme düğmesine bastı. Hazneye düşen Temiz, çöp kamyonunun pres kısmına sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Temiz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Temiz, bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
