Çal\'da Temizlik İşçisi Presle Sıkışarak Hayatını Kaybetti

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde çöp kamyonunun pres kısmına sıkışarak ağır yaralanan temizlik işçisi Ahmet Temiz (32), tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çal ilçesi çöp boşaltma alanında meydana geldi. Çal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Ahmet Temiz, çöp kamyonunu boşaltmak için çöp boşaltma alanına gitti. Temiz, iddiaya göre biriken çöpleri ayağıyla prese itmek için kamyonun haznesine çıktı. Bu sırada Temiz'i fark etmeyen ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, presleme düğmesine bastı. Hazneye düşen Temiz, çöp kamyonunun pres kısmına sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Temiz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Temiz, bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.