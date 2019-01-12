Son Dakika Haberleri: Çaldıkları İneği Hafif Ticari Araca Sığdırdılar

Çaldıkları İneği Hafif Ticari Araca Sığdırdılar

1 saat önce

Şanlıurfa'da çaldıkları ineği hafif ticari araca yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakayı ele verdi.

Çaldıkları İneği Hafif Ticari Araca Sığdırdılar, System.String[]
Şanlıurfa'da çaldıkları ineği hafif ticari araca yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakayı ele verdi. Zanlılardan 3'ü yaya olarak kaçarken, araç içerisinde 1 tonluk ineği gören polis gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden çaldıkları inekle Gaziantep istikametine seyreden zanlılar, Şanlıurfa karayolu Nizip Otogarı yakınlarında uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Şanlıurfa istikametinden gelen 09 ER 763 plakalı hafif ticari aracı durdurmak isteyen ekipler ile dur ihtarına uymayarak kaçan araç arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra yakalanan araçta bulunan 4 kişiden 3'ü yaya olarak kaçarken bir kişi de polis tarafından yakalandı.

İneği aracın bagajına sığdırdılar

Zanlının yakalanmasının ardından araç içerisine bakan polis gözlerine inanamadı. Hafif ticari aracın içerisinde 1 tonluk ineği gören polis ekipleri ne yapacağını şaşırdı. Uzun uğraşlar sonucu ineği araçtan çıkarmayı başaran polis ekipleri kulak küpesindeki seri numarasından sahibine ulaştı. Büyükbaş hayvanın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki İsmet Dündar'a ait olduğunu belirlenerek teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

Polis, Nizip, Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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