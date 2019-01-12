Çaldıkları İneği Hafif Ticari Araca Sığdırdılar
1 saat önce
Şanlıurfa'da çaldıkları ineği hafif ticari araca yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakayı ele verdi.
Şanlıurfa
'da çaldıkları ineği hafif ticari araca yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde yakayı ele verdi. Zanlılardan 3'ü yaya olarak kaçarken, araç içerisinde 1 tonluk ineği gören polis gözlerine inanamadı.
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Halfeti
ilçesinden çaldıkları inekle Gaziantep istikametine seyreden zanlılar, Şanlıurfa karayolu Nizip Otogarı yakınlarında uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Şanlıurfa istikametinden gelen 09 ER 763 plakalı hafif ticari aracı durdurmak isteyen ekipler ile dur ihtarına uymayarak kaçan araç arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra yakalanan araçta bulunan 4 kişiden 3'ü yaya olarak kaçarken bir kişi de polis tarafından yakalandı.
İneği aracın bagajına sığdırdılar
Zanlının yakalanmasının ardından araç içerisine bakan polis gözlerine inanamadı. Hafif ticari aracın içerisinde 1 tonluk ineği gören polis ekipleri ne yapacağını şaşırdı. Uzun uğraşlar sonucu ineği araçtan çıkarmayı başaran polis ekipleri kulak küpesindeki seri numarasından sahibine ulaştı. Büyükbaş hayvanın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki İsmet Dündar'a ait olduğunu belirlenerek teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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