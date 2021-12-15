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Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar

15.12.2021 09:25

Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar Jandarmadan tarihi halı hırsızlarına operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla geçtiğimiz yaz Silivri'de bulunan bir evden çalınan 500 yıllık İran halısı bulunarak sahibine...

Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar

Jandarmadan tarihi halı hırsızlarına operasyon

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla geçtiğimiz yaz Silivri'de bulunan bir evden çalınan 500 yıllık İran halısı bulunarak sahibine teslim edildi. Tarihi halıya müşteri arayan 3 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; Ağustos 2020'de Silivri'de çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas'ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısının izini sürdü. Titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda aranan halıya M.K., T.B. ve İ.A. isimli şahısların müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

500 Yıllık Halıyı 300 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin İstanbul Fatih'te ikamet ettikleri belirlendi. Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında; şüpheliler M.K., T.B. ve İ.A. ipek İran halısını satmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar
Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar
Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar
Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar

İstanbul, Jandarma, JASAT, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalınan 500 yıllık İran halısını 300 bin dolara satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
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