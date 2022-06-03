Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

03.06.2022 15:24
Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evin otoparkından çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evin otoparkından çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 31 Mayıs Salı günü meydana gelen olayda, A.M.'ye ait motosiklet evinin otoparkından çalındı. İhbarın ardından çalışma başlatan Alanya JASAT Timi ve Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, motosikletle birlikte hırsızlık eylemini gerçekleştiren U.G. ve K.Ç.'yi yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslim edildi. - ANTALYA

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Antalya'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı Antalya'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Konaklı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika
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