Çalışma yapan çatı ustası 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika

Çalışma yapan çatı ustası 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü

Çalışma yapan çatı ustası 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü Maltepe'de binada çalışma yapan çatı ustası, 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü.

Çalışma yapan çatı ustası 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü İSTANBUL - Maltepe'de binada çalışma yapan çatı ustası, 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Maltepe Altıntepe Mahallesinde saat 16.45 sıralarında yaşandı. 43 yaşındaki çatı ustası Yusuf Y. iddiaya göre 4. katta çalışma yaptığı sırada binanın havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çatı ustası, düştüğü yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Ağır yaralandığı öğrenilen 43 yaşındaki şahıs, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:02

Kaynak: İHA

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