Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki tüm camilerde dua edildi.

Erzurum'da, camilere sabah namazı için gelenler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 asker için dua etti.

Ardından Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Fetih süresi okundu, dua edildi.

Vatandaşlar, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için ellerini semaya kaldırdı.

Erzincan

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Mehmetçik için Erzincan'daki bütün camilerde sabah namazında dua edildi.

Camii Kebir camisinde okunan Fetih suresinin ardından, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin sabah namazını kıldırıp dua etti.

Çetin, Türk milletinin tarih boyunca mazlum ve mağdurun yanında olduğunu, insanlığın unutmuş olduğu değerleri yeniden insanlığa anlattığını ve bugün de böyle günlerden geçildiğini söyledi.

Milletin arasına sokulmak istenen fitneye dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Çetin, şunları ifade etti:

"İnsanların gönüllerini başka noktalara kaydıracak sözlere dikkat etmek lazım. Bunların arkasındaki maksatları iyi çözmek lazım. Bizler Allah'a inanıyoruz ve kim Allah'ın yolunda giderse Allah onu muzaffer edecektir. Bu millet tarihte almış olduğu bu misyonu sürdürmektedirler. Rabbim ordularımıza muzafferiyetler ihsan eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığımızın almış olduğu bir kararla Türkiye'deki 96 bin camimizde sabah namazları buluşması istendi. Bahar Kalkanı Harekatı süresince bu devam ettirilecektir. Biz de bugün bunu başlattık. Böylece hem sabah namazlarımızı ihya etmiş olacağız."

Ağrı

Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Ağrı'daki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okundu, dualar edildi.

Ağrı Merkez Camisi'nde din görevlilerince sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu.

Programa katılan İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve vatandaşlar, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua etti.