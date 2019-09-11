Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 141 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 141 kaçak göçmen yakalandı

26 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 141 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 141 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 141 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşil Liman, Sivrice Burnu ve Burunucu mevkii açıklarında operasyonlar gerçekleştirdi. Lastik botlar ile Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Angola uyruklu 141 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:01 Kaynak: DHA
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