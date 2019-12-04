Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 247 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 247 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 247 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 247 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 247 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Buruncu, Ahmetçealtı, Babakale açıkları ve Sivrice mevkisinde 6 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Kongo, Senegal ve Mali uyruklu 247 düzensiz göçmen yakalanarak Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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