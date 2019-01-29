Çanakkale'de 31 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık bölgesinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün akşam saat 19.30 sıralarında Behram
köyü Kadırga Koyu
mevkisinde bir grup kaçak olduğu bilgisini aldı. Bölgeye düzenlenen operasyonda, 4'ü bebek 15 çocuk olmak üzere Afganistan
uyruklu toplam 31 kaçak yakalandı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:45 Kaynak: DHA
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